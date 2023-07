La Contrada della Torre celebra il 'Mangia&Bevi' con divertimenti per grandi e piccoli

· AQUILA

– Questa sera è in programma un cenino in società.

· CIVETTA

– La Contrada indice anche per il 2023 il bando per la Borsa di Studio ‘Sabatino’ Mori’ a favore di studenti civettini che nell’anno scolastico 2022-2023 abbiano frequentato uno dei cinque anni di una qualsiasi Scuola Media Superiore, riportando la media di scrutinio di almeno 710. Verrà assegnato un premio di 700 euro per il primo classificato e di 300 euro per il secondo. Si ricorda che per gli studenti del quinto anno valgono i voti di ammissione all’esame, per evidenti motivi di raffronto con le votazioni di coloro che hanno frequentato le altre classi. Il bando con le norme per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito (https:www.contradadellacivetta.iteventborsa-di-studio-sabatino-mori-bando-2023) oppure se ne può richiedere copia alla Cancelleria della Contrada. Le domande sono da inoltrare o consegnare manualmente.

· PANTERA

– Tessere per i cenini del palio di agosto. Si informano i soci che le modalità di prenotazione sarà tramite PanterApp con evento inserito in data 7 agosto con la possibilità di prenotarsi entro le 24 ed occorrerà inserire: Il tipo di abbonamento o cena singola con data, I nominativi delle persone per cui si effettua la prenotazione, I bambini non paganti se presenti. Le tessere prenotate devono essere ritirate obbligatoriamente nei giorni 7-8-9 agosto dalle 21,30 alle 23,30 in società. Per chi non provvederà a prenotarsi nei tempi stabiliti il costo della singola cena sarà nettamente maggiorato, sia per gli adulti che per i bambini. Per chi sarà seduto a tavola sprovvisto della tessera il costo della cena sarà ulteriormente ritoccato verso l’alto.

– Ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, nella società Due Porte, si terranno i corsi per alfieri e tamburini, aperti ai nati a partire dall’anno 2017. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected] o telefonare a Marco Cappelli al numero 3491339673.

· TORRE

– Fino a venerdì 28 luglio è in programma il 46° ‘Mangia&Bevi‘ Come da tradizione nelle strade e nei vicoli del rione della Contrada della Torre sarà possibile passare serate piacevoli presso i punti di ristoro: Braceria, Chiassino, Friggitoria, Pizzeria, Osteria, Sosta, Enoteca, Salotto e Birreria. Tutte le sere divertimenti per grandi e piccoli con musica dal vivo e pista dei barberi. Prenotazioni: Braceria; Sofia Ciampi 33319 52913. Chiassino: Leonardo Corbini ‘Tappo’ 3385715450. Friggitoria: Duccio Bellaccini 347 1838218 e Luciano Panti 33943 75306. Osteria: Simone Signorini 3483410383. Pizzeria: Barbara Giampetruzzi 3934074744. Sosta: Maurizio Daviddi 3356564201. Per i dettagli delle serate https:www.contradadellatorre.itsocieta-elefantemangia-e-bevi

– Domani a partire dalle 18 Teatro dei Burattini in ‘Il gatto con gli stivali’.

– Lunedì 24 luglio alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Cena dedicata a Giusy Resciniti e Leonardo Panti alla Sosta con gioco a premi. Per prenotazioni contattare Stefano Mancini 33545683.

– Martedì 25 luglio alle 18,30 Santa Messa in onore di San Giacomo e S.Anna, Patroni della Contrada