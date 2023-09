’La contabilità accrual’. Amministrazione verso sistema unico

Oggi dalle 9,30 in Rettorato all’Università il convegno ’La contabilità accrual nelle Amministrazioni Pubbliche’, organizzato dal professor Riccardo Mussari del dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. L’evento servirà a fare il punto sulle novità relative all’adozione entro il 2026 di un sistema di contabilità accrual in tutte le amministrazioni pubbliche italiane, per la riduzione delle discordanze tra i diversi sistemi contabili. "Il convegno è l’occasione per discutere di un tema importante - sottolinea il rettore Roberto Di Pietra - permettendo finalmente il passaggio dalle impostazioni teoriche alle pratiche contabili delle Amministrazioni Pubbliche". Parteciperanno il direttore Anci Toscana Simone Gheri e Lorenzo Sampieri, presidente dell’Ordine del dottori commercialisti. Seguirà la sessione sullo ’Stato dell’arte della contabilità accrual: risultati raggiunti e prossimi obiettivi’.