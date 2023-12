La Congrega della Paglietta a pranzo, trenta anni di solidarietà

Quando i gruppi di Mutuo soccorso delle Contrade dovevano riprendere il loro percorso di solidarietà, la Congrega della Paglietta organizzava eventi e raccolte che avevano già un lungimirante vasto raggio cittadino. "Da oltre trent’anni – ci dice il neo priore della Torre Massimo Bianchi – la Congrega, dai tempi di Dino Barbagli, dedica il pranzo del 22 dicembre alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. Sono per tradizione nostri graditissimi ospiti, è un modo di far vivere i principi delle nostre Contrade e della stessa Paglietta. Una sorta di fiore all’occhiello. Visto che siamo in carica da pochissimi giorni, tutto il merito e l’organizzazione è di Alfio Torricelli, precedente presidente della Congrega. Ed è stata una bella occasione di incontro e di vera convivialità".

Un vero pranzo natalizio, nello spirito che mette finalmente tutti assieme, nella sincerità dell’incontro, come era il Natale in questa città fino al dopoguerra. Le crisi economiche poi offrono proprio il senso e la misura di quello che conta nella vita. Ed eccoli i protagonisti: autorità, dirigenti e tanti ospiti, tutti ovviamente mischiati, perché solidarietà significa che siamo tutti nella stessa barca, pronti a navigare verso una vita che rispetti tutti e che guardi al mondo con un’unica lente, quella della vera essenza di ogni uomo.

Lode quindi alla Congrega della Paglietta, nata nel 1967 come reazione ai fatti successi l’anno prima in Piazza. Ma sempre con l’arma dell’orgoglio contradaiolo che non protesta ma costruisce, elabora e si rende utile. La saggezza al servizio dell’uomo. La Paglietta nella Torre si traduce anche con la parola ’esperienza’. Non si appartiene a caso a questa Congrega. E ci si guarda attorno. Vivere questa iniziativa significa che c’è gente che ancora si guarda attorno e comprende che per qualcuno, passare un paio di ore così, significa sentirsi vivi e parte di una società che li considera, li ama e li vuole parte attiva.

Un pranzo proprio come un inno alla vita. Non un pranzo ’speciale’ ma un convivio ’normale’ per una società che non conoscere barriere, tanto meno ideologiche figuriamoci architettoniche. Lode quindi alla Congrega della Paglietta e ai loro oltre trent’anni di 22 dicembre.

Massimo Biliorsi