La collezione Mencarelli "Un omaggio ad Asciano"

"Mano a mano che le vecchie attività scomparivano, ha cominciato fin da giovane a collezionare e restaurare vecchi strumenti di mascalcia e di altre attività artigiane, comprese quelle dei bottai e dei barbieri". A mostrare l’enorme collezione privata di Renato Mencarelli è Silvana Maremmi, sua moglie per 59 anni fino a quando Renato è venuto a mancare, pochissimi giorni fa. Mentre parla di suo marito, Silvana mostra i circa 1800 reperti custoditi gelosamente dalla famiglia Mencarelli in un apposito locale e catalogati nel 1995 dal Ministero per i Beni Culturali. Renato avrebbe compiuto 92 anni fra pochi giorni.

"In paese non c’era persona che non lo conoscesse – continua Silvana – lui conosceva tutto e tutti del paese del Garbo. Una memoria formidabile e una mente di una lucidità fuori del comune. Gli si poteva chiedere tutto sugli ultimi 80 anni della storia ascianese e lui rispondeva sempre con grande cognizione di causa". Una testa in continuo fermento ma anche due braccia sempre in movimento. Renato era stato uno dei promotori della creazione della Pro-Loco. Oltre alla sua famiglia, al centro dei suoi pensieri c’erano sempre Asciano e la sua Piazza del Grano. "Renato avrebbe voluto donare la sua collezione al Comune. Finora non è stato deciso il futuro di questo piccolo patrimonio ed era molto dispiaciuto per questo – conclude la signora Maremmi –. Fino a pochi mesi fa prestava volentieri i suoi oggetti per mostre e attività culturali destinate alle scuole. Lo scorso settembre ha battuto per l’ultima la forgia a scopo dimostrativo". In attesa che venga presa una decisione sul futuro di questo patrimonio, sono molti quelli che non si rassegano alla prospettiva che tutto finisca nel dimenticatoio. "Ho preso l’iniziativa di scannerizzare l’intera raccolta di schede cartacee – spiega Giorgio Romi, grande appassionato di storia locale –. Un catalogo completo degli oggetti e rispettive foto. Una sorta di messa in sicurezza digitale. Nella raccolta di Renato c’è un intreccio di storie locali e vicende personali, in particolare l’agricoltura motore portante dell’economia ascianese e la perfetta integrazione con il ricchissimo mondo artigianale dell’epoca".

RS