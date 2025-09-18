La Cna e il peso del fisco: "A Siena del 51 per cento"

L’indagine dell’Osservatorio Cna “Comune che vai, fisco che trovi” offre un quadro aggiornato sulla pressione fiscale che grava sulle imprese italiane. Nel 2024, il total tax rate medio nazionale – ovvero l’insieme di tasse, imposte e contributi che colpiscono l’impresa tipo – si è attestato al 52,3 per cento, in lieve calo rispetto all’anno precedente, osserva la Cna. Per la provincia di Siena i dati mostrano una situazione migliore rispetto alla media nazionale: 51 per cento a Siena, 50,3 per cento a Poggibonsi e 49,6 per cento a Montepulciano.

Il cosiddetto “tax free day” – la data in cui le imprese smettono di lavorare per il fisco e iniziano a produrre reddito per sé – arriva il 5 luglio a Siena, il 2 luglio a Poggibonsi e il 30 giugno a Montepulciano, sottolinea la Cna.

"È positivo che Siena si collochi sotto la media nazionale, ma parliamo comunque di una pressione fiscale che assorbe oltre la metà del reddito di un’azienda – commenta Fabio Petri, presidente di Cna Siena –. Questo significa che la capacità di investire e di crescere rimane fortemente condizionata". Lo studio Cna mette in evidenza come le differenze territoriali derivino soprattutto da addizionali locali, Imu sugli immobili strumentali e Tari.

"Le nostre aziende non cercano vantaggi di parte, ma regole chiare e sostenibili – prosegue Petri –. Il fatto di essere sotto la media nazionale non deve illuderci: un total tax rate del 51 per cento è comunque troppo elevato. Al tempo stesso, i dati di Poggibonsi e Montepulciano dimostrano che un fisco più equo è possibile, e che può diventare un fattore di attrattività per le imprese".

Cna nazionale ha avanzato alcune proposte concrete: riallineare i valori catastali a quelli di mercato, uniformare le detrazioni, incentivare i passaggi generazionali e rendere più omogenea la fiscalità nei diversi territori. "La fiscalità deve diventare un volano di sviluppo – conclude Petri –. Anche a Siena, liberare risorse oggi imbrigliate dal peso delle tasse significa rafforzare l’economia reale, sostenere l’occupazione e dare nuova fiducia agli imprenditori. L’esempio di Montepulciano dimostra che si può fare: è il momento di trasformare queste esperienze positive in un modello per tutta la provincia".