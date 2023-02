La clausura diventa stretta Le suore restano a Pienza

di Massimo Cherubini

Stanno osservando un periodo di ‘rigorosa clausura’. Si chiarisce così, il perché dell’improvviso silenzio calato sull’ex seminario vescovile di Pienza. Dove, da oltre cinque anni, vivono tredici suore Benedettine, ora salite agli onori delle cronache per essersi opposte alla sostituzione, decisa dalle massime autorità ecclesiastiche, della badessa. Decisione contestata, e non eseguita, per una serie di ragioni contenute in un durissimo documento recentemente diffuso. E’ in atto, quindi, una sorta di ‘resistenza’ in favore della Superiora Madre Diletta. Quindi nessuna fuga, nessun abbandono del Monastero, come l’improvviso silenzio, la chiusura, avevano fatto sospettare.

Le suore hanno deciso, dopo periodi vissuto in libertà assoluta, di osservare la clausura stretta. In tredici più, a quanto si è saputo, la mamma della Superiore (prima ospitata nella dependance del seminario) ora chiusa dedicate ad un profondo ritiro spirituale. Clausura stretta, nessuna uscita in paese come avveniva, frequentemente . Ora la clausura è assistita da alcuni cittadini che si prestano per potare viveri e generi di prima necessità in Monastero.

Le suore, Madre Diletta in primis, sono inavvicinabili. Come pure le autorità ecclesiastiche in particolare quelle della Diocesi. Tutti telefonicamente irraggiungibili. Nessuna risposta anche ai messaggi. E’ la conseguenza di una situazione balzata sulle cronache nazionali per un evento, lo scontro tra suore e autorità ecclesiastiche, singolare. Per questo il caso è arrivato in Vaticano dove i competenti organi si stanno adoperando per contenere l’ondata mediatica, per trovare soluzioni alla vicenda. Che, a quanto pare, non è legata al solo problema dei ‘mercatini’ dei prodotti usciti dal Monastero. Fatto, questo, che aveva attivato la segnalazione del sindaco Manolo Garosi alla autorità ecclesiastiche.

"Ho segnalato -dice il sindaco - un qualcosa che veniva fatta non rispettando le normative vigenti. Per il resto, di tutto il resto - dice Manolo Garosi - non ne so nulla". Le monache restano nell’ex seminario mantenendo le proprie posizioni. Il gruppo è compatto, non ci sarebbero state defezioni. Tutte sono rimaste per sostenere la difesa della badessa e delle attività svolte. Ora messe sotto particolare osservazione per tante indiscrezioni su servizi che, oltre alle marmellate e ai prodotti nel convento, sarebbero legati ad altre attività oltrepassando permessi, autorizzazioni e concessioni.