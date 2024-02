La classicità spadroneggia nell’opera di Venturini

Siamo in attesa di conoscere l’opera per i drappelloni del 2024. Quando era l’epoca di Giunti e Piantini, spicca l’opera di Nazzareno Venturini che realizzò il cencio per la carriera del 16 agosto 1909. La classicità fa anche qui da padrone, quindi questo artista non si volle distaccare più di tanto dai ‘colleghi’ che avevano già dettato una linea, uno stile. Eppure qualche particolare emerge dalla conformità: lo stile in un cui la lupa senese è disegnata ci mostra una figura esile, per niente epica, quasi si dovesse comprendere l’agilità di un animale che ha dovuto sempre lottare per sopravvivere. Oltre si intravede un Palazzo Pubblico volutamente nello sfondo, che quasi sfuma allo sguardo. I confini dell’opera, segnati da abbellimenti più guerreschi che barocchi, mentre in alto un sigillo è l’ultimo elemento ‘laico’ prima della classica rappresentazione dell’Assunta. Il movimento più accentuato viene dato da una fascia che si muove sinuosa al centro del drappellone e dove si trova incisa la data della carriera. Venturini è artista che forse andrebbe approfondito anche in altri contesti: nel febbraio del 1918 perderà il figlio Modesto nelle trincee della Grande Guerra. Il cencio di questo artista si trova nella Sala delle Vittorie del Drago. Massimo Biliorsi