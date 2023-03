La Cittadella dello Sport prende vita Via al restyling del Sabbione E il campo da baseball è già pronto

Finalmente la luce: il lungo iter per arrivare alla riqualificazione del Sabbione è giunto al termine. A breve partiranno i lavori di restyling della ‘casa’ del rugby senese, oggi struttura inadatta e inadeguata, in prospettiva dimora di lustro per la prima squadra, impegnata nel campionato di serie B, e per le giovanili bianconere. La crescita del movimento, l’aumento del numero di praticanti e appassionati, ha reso indispensabile l’intervento: l’investimento sarà di 700mila euro e sarà finanziato dall’amministrazione comunale grazie ai fondi NextGenerationEu del Pnrr.

"Il ‘Sabbione avrà una nuova vita – ha commentato il sindaco Luigi De Mossi –, come il rugby senese che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale. Il progetto era atteso da anni, un impegno che mi ero preso al momento della mia elezione: dopo diversi inciampi, basti pensare alla pandemia, finalmente ci siamo". La riqualificazione prevede l’adeguamento e l’ampliamento degli spogliatoi, sia degli atleti che degli arbitri (25 metri quadrati ciascuno), ma anche un rinnovamento dei locali e degli impianti e lavori di efficientamento energetico, nonché opere al campo da gioco per renderlo a norma regolamento Coni e Fir.

"E’ stata un’impresa titanica – ha detto l’assessore allo Sport Paolo Benini –, ma siamo arrivati in fondo. Si tratta di un intervento importante, in seno al progetto relativo alla ‘Cittadella dello Sport’: sport è salute, prevenzione e volano economico".

"C’è stata una grande sinergia – ha aggiunto il presidente del comitato toscano Fir Riccardo Bonaccorsi –: arrivare tutti insieme alla meta, alla fine, è lo spirito del nostro sport. L’interesse della Federazione è che Siena diventi un punto di riferimento per il movimento e che il campo possa ospitare eventi di natura sia nazionale che internazionale". E se il rugby avrà una casa nuova di zecca, anche il baseball senese ha inaugurato ieri il suo quartier generale: il campo ubicato in strada Petriccio Belriguardo. Un nuovo impianto che il Comune ha riqualificato e messo a disposizione della comunità, per uno sport che sta crescendo anche nel territorio senese.

L’intervento, dal valore di 50mila euro, ha riguardato il recupero di un campo da calcetto all’interno del parco Bambini di Sarajevo. "Uno spazio recuperato – hanno commentato De Mossi e Benini – e un altro impianto che l’amministrazione ha riqualificato durante il mandato. Siamo molto soddisfatti di questo intervento che restituisce di fatto a Siena un luogo che versava in condizioni precarie, un impianto adesso fruibile e utilizzabile". Sono stati realizzati anche interventi di ripristino degli ambienti esterni.

Angela Gorellini