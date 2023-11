La città rende omaggio a Don Milani

Poggibonsi ricorda Don Lorenzo Milani nel centenario della nascita. Dopo un primo incontro dedicato sia alla figura del maestro che del sacerdote, la Sala dell’Amicizia presso la parrocchia di San Giuseppe ha in programma un altro appuntamento dedicato al prete di Barbiana, in collaborazione con l’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec) della Toscana. Sabato alle 21,15 la proiezione del film ’Un prete scomodo’, di Pino Tosini, con introduzione di Giuliano Fontani. Diversi i sacerdoti legati alla Valdelsa che in gioventù incrociarono le loro strade con Don Milani, a cominciare da Don Aldo Ceccherini che fino al 1998 guidò proprio la parrocchia di San Giuseppe (a cui è intitolato da quasi due anni il ponte in via della Costituzione). Senza dimenticare Don Auro Giubbolini, a Borgatello di Colle di Val d’Elsa, Don Danilo Cubattoli, di San Donato in Poggio, e Silvano Piovanelli, proposto di Castelfiorentino e poi cardinale.