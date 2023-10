La città piange Milani. Addio all’ex consigliere

Da qualche tempo era tornato ad abitare nella sua casa di famiglia in viale Mazzini, ristrutturandola come desiderava, con quella stanza d’angolo con due finestroni per ospitare lo studio da ingegnere. Si è goduto per poco quegli spazi ritrovati, perché la malattia prima lo ha aggredito minandone le forze, poi lo ha condotto alla morte a 75 anni. Agostino Milani, storico esponente della destra senese ed ex consigliere comunale, è scomparso nella notte tra lunedì e ieri. Oggi alle 14.30 si svolgeranno i funerali nella cripta di San Domenico. "Con grande dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Agostino, docente senese appassionato della politica e grande professionista della materia urbanistica", lo ricorda il sindaco Nicoletta Fabio porgendo le condoglianze alla famiglia.

Fermo nelle sue idee ma capace di dialogare anche con le persone da lui più lontane, era approdatonel 2020 a Fratelli d’Italia dopo aver dialogato con le componenti civiche e con un trascorso in An (nella foto, in aula nel 2006 con Marco Falorni, Alessandro Manganelli e Michele Capitani).

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa – dice Francesco Michelotti, deputato di FdI – anche a nome del partito senese e toscano. Agostino ha rappresentato un punto di riferimento politico e culturale della destra senese. Una grave perdita per Siena e per la nostra comunità politica".

Lorenza Bondi, consigliere comunale di Forza Italia, lo ricorda come "una persona perbene, un amico da sempre. Era uno che nella politica ci credeva. Sul serio. In quella ‘di base’, di chi la fa in primo luogo per un’idea e un ideale". E il coordinamento provinciale degli azzurri parla di "un interlocutore leale e un politico appassionato".

Pierluigi Piccini di Per Siena lo ricorda semplicente "Agostino Milani, un amico". E anche chi siedeva in giunta, lui all’opposizione, lo ricorda con commozione: "Persona intelligente e arguta, la sua opposizione in consiglio anziché dividerci ci ha uniti", sono le parole dell’ex sindaco Maurizio Cenni. E Mauro Marzucchi: "Oppositore in comune ma senza mai una lite e attento al bene di Siena". Il sindacato di polizia Fsp lo ricorda come "grande amico".

O.P.