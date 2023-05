‘La Città innamorata’, storia intrisa di fatalismo

E’ pura forma di mecenatismo ‘retroattivo’ la (ri)scoperta e la pubblicazione del romanzo di stampo ottocentesco ‘La Città innamorata’ di Vittoria Gazzei Barbetti, a cura di Simonetta Losi con i contributi di Robetto Barzanti e Luca Luchini, edita da Betti. Vero e proprio feuilleton di fine secolo che esce dalle feritoie del tempo, lungimirante recupero che oggi suona di volutamente nostalgico, eppure con grande slancio narrativo: diciamo subito che questo scritto, ben introdotto e vivisezionato, va oltre ogni definizione di romanzo d’appendice, perché fa cogliere particolari del tempo, strappi senesi, considerazioni sul ruolo femminile, senza mai indugiare sul patetico. "Mi sono giocato la felicità, è giusto che mi giochi anche il resto", parole che ci indicano la strada per una storia languida intrisa di un interessante fatalismo che insegue certa letteratura del tempo, ma anche di una letteratura leggera che volava in quel lirismo che da Verdi arriva a Puccini. Scoprite questa bella storia e accompagnatela alla Sonata per pianoforte in Si minore di Franz Liszt. Sullo sfondo ad una donna che diventa mito scomparendo giovane, ecco una città, come ci ricorda Luchini, ben poco cartolina e densa di problematiche profonde.

Massimo Biliorsi