La città in lutto È morto Renato Masi Siena dice addio all’ultimo partigiano

Siena piange Renato Masi, il suo ultimo partigiano, che con nome di battaglia ’Gino’ durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse nelle fila della Resistenza e poi, operando nella divisione Cremona, partecipò alla liberazione del nord-est d’Italia. Masi ha militato nel Pci fino al 1991, dal 1948 al 1950 è stato segretario della sezione Lachi. È sempre stato dirigente dell’Anpi di Siena che lo ricorda sulla sua pagina Facebook con una frase semplice, asciutta, ma densa di significato: "Chi ha compagni non morirà". Lo ricorda con grande affetto anche il nipote Michele Vittori, fondatore di Tertium Datur.

’La rana gracida. Storia di un partigiano senese’, il libro a lui dedicato che racconta molti dettagli della sua vita, come l’ingresso nella brigata Garibaldi “Spartaco Lavagnini”, la battaglia di Monticiano, la Liberazione di Siena, una fotografia fedele di quegli anni in Fontebranda, il quartiere della Contrada dell’Oca, dove Renato ha passato tutta la sua vita e dove si era costituto il gruppo antifascista clandestino ’La riscossa’.

Ogni anno, per l’anniversario del XXV Aprile, Masi partecipava al corteo e alle cerimonie in varie parti della città, quindi prendeva la parola in Piazza del Campo, accolto sempre da applausi e ammirazione per la determinazione e la lucidità con cui ha sempre portato la sua testimonianza alla comunità senese.

Lunedì alle 10 al Cimitero del Laterino sono previsti i funerali del partigiano ’Gino’.