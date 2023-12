La città è sconvolta. Addio a Vasco Barnini

Nelle chiacchiere fra i soliti sangimignanesi l’argomento della mattinata di ieri è chiedersi come sia potuto succedere il mortale incidente in pieno centro storico di giovedì intorno alle 18 in via Berignano ancora tutto da decifrare da parte dell’autorità. Tregico incidente dove purtroppo ha perso la vita l’ex popolare meccanico Vasco Barnini 86 anni nato a Certaldo ma da sposato viveva con la moglie Maria Grazia di San Gimignano nella casa a due passi, proprio due, in via Quercecchio dove è ha lasciato tutto e tutti.

Tutto il fascicolo di questo delicato incidente è nelle mani del Comando della Polizia Municipale e naturalmente nessuno apre bocca e c’è il più ristretto riserbo. Silenzio. La salma di Vasco Barnini da giovedì sera si trova a Siena e resta a disposizione della medicina legale in attesa della Autopsia.

"Non so quando mi renderanno mio marito ci dicono il 27 o 28 ma non sapremo neppure se possiamo cremarlo oppure no, come da suo desiderio. Sono, siamo tutti distrutti. Chi per un conto e chi per un altro. Tutti". Le uniche parole di coraggio e di sofferenza della moglie la signora Maria Grazia, mamma e nonna, conosciuta e molto apprezzata in paese. Una sangimignanese.

Una famiglia in lutto proprio la vigilia di Natale. Tornando all’altra sera come ogni pomeriggio il gruppo di amici; una volta usciti alla spicciolata dal circolino è sopraggiunta in Berignano un’auto con due persone a bordo con alla guida il pensionato L. M. di San Gimignano, un attimo dopo hanno visto l’amico in terra, sanguinante. Nessuno si è accorto di cosa sia successo in quell’attimo (se un improvviso) malore ed hanno solo avvertito una botta.

Con l’auto che si è subito fermata. Il resto è cronaca dell’altra sera con il medico del 118 e l’ambulanza attrezzata della Misericordia di Sangi giunti sul posto hanno fatto il possibile per rianimare l’uomo; non c’è stato nulla da fare. Gli ultimi respiri Vasco Barnini sono stati a due passi da casa. Con i vigili urbani a ricostruire la dinamica e relativi rilievi dell’accaduto e la pattuglia dei carabinieri in aiuto per dirigere il traffico.

Romano Francardelli