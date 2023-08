La ’Città aromatica’ Una bella avventura con grandi artisti che si trovarono d’accordo

di Massimo Biliorsi

La notte del 31 agosto 2012 si chiudeva l’avventura della Città Aromatica, iniziata nel 2001. Un originale festival musicale prodotto dall’Amministrazione Comunale, con il sindaco Cenni appena insediato, con il Direttore artistico Mauro Pagani.

Apertura il primo anno con il doppio concerto Pagani-Vecchioni e chiusura con Patti Smith. Dentro un numero cospicuo di artisti nazionali e internazionali, gruppi senesi, compagnie di danza. E’ stato l’ultimo folgorante esempio in Italia, di "artisti che si trovano d’accordo", nel senso che tutti si dovevano adeguare ai dettami della direzione, offrire un repertorio speciale ed unirsi sul palco in improvvisate jam con gli altri ospiti.

Questo faceva la differenza. Non si comprava la tappa di un tour ma si richiedeva, magari con un paio di giorni di prova in un teatro senese, un repertorio condiviso. Per due anni, nel 2003 e nel 2004 (Reunion PFM e Creuza de ma vent’anni dopo) la rassegna si aggiudicò il Premio giornalistico nazionale miglior concerto dell’anno. Certi connubi sono diventati leggendari. Sono stati ricavati due live venduti dalla Sony in tutto il mondo.

C’era un’attenzione quasi maniacale da parte di pubblico e di artisti, che ci permette di ricordare che gli sponsor erano in continua progressione e che in certe edizioni, la Banca Mps era ’solo’ uno dei finanziatori, con marche automobilistiche e altri brand mondiali. Credere che funzionasse per il budget è una banale errore. La Città Aromatica correva veloce perché aveva una squadra efficiente, dal Direttore artistico e ai suoi aiuti, agli Uffici comunali, alla promozione.

Sarebbe possibile ripetere certe operazioni? Si, a patto che la Direzione avesse gli attributi per distinguersi in una ridda di eventi estivi del territorio, regionali e nazionali. Mauro Pagani aveva tutti i connotati giusti: anche lui musicista stimato da tutti, poteva salire sul palco e soprattutto comprendere la differenza fra concerto ed evento (e qui sta il trucco per distinguersi), coordinare le unioni sul palco, possedeva uno studio di registrazione (Officine Meccaniche) che di per sé vedeva passare i grandi e gli emergenti. Questa operazione, magari in proporzioni ridotte, è possibile anche oggi.

Intanto, l’errore per la Città Aromatica è stato di buttare via il bambino con l’acqua sporca, e oggi si dovrebbe ripartire da zero.

Ma i festival che funzionano, vedi Lucca, si basano sul carisma e le idee dei direttori, sul loro peso in Italia, sul coraggio degli amministratori, sulla continuità. Ricominciare da zero, ma con gli ingredienti giusti.

x