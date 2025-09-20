Mattia mantiene le promesse
Siena
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Cronaca’La chitarra nella roccia’. Lucio Corsi, film-concerto
20 set 2025
MASSIMO BILIORSI
Cronaca
’La chitarra nella roccia’. Lucio Corsi, film-concerto

San Galgano, al Festival di Roma l’esibizione del 30 luglio. Sarà anche un disco

San Galgano, al Festival di Roma l’esibizione del 30 luglio. Sarà anche un disco

San Galgano, al Festival di Roma l’esibizione del 30 luglio. Sarà anche un disco

Abbazia di San Galgano: da "Nostalghia" di Andrej Tarkovsky alla voce e chitarra di Lucio Corsi. Il cantautore grossetano pubblicherà infatti il suo concerto in questo luogo straordinario, una delle punte sul suo fortunatissimo tour estivo. È la stessa Casa discografica Sugar Music a diffondere la notizia che "La chitarra nella Roccia", questo sarà il titolo, diventa un live, si legge, "interamente catturato dai microfoni e da cineprese in pellicola, oggi diventato un film. Diretto da Tommaso Ottomano e interpretato da Lucio con altri sedici musicisti, verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre".

È evidente che vuoi per il luogo magico, vuoi per un concerto indubbiamente "straordinario" e vuoi per il successo che sta ottenendo, è bene battere il ferro finché è caldo e quello di Lucio Corsi appare indubbiamente caldissimo. Da tempo stanno girando nella rete spezzoni amatoriali di questo concerto: si può apprezzare il bel mix fra l’entusiasmo del protagonista e quello del suo pubblico. Eccolo protagonista di "Questa vita", uno dei brani dove emerge la solida parte strumentale, oppure come deve tenere a bada il suo pubblico che lo vuole stringere e abbracciare quando esegue "Francis Delacroix", ma sono ovviamente piccoli frammentari amatoriali che niente hanno a che vedere con quello che potremo vedere e ascoltare nell’intero live, sicuramente anche disco, che poi diventerebbe il suo primo live che arriva dopo quattro album di canzoni registrate in studio.

Tutti i suoi fans sono avvertiti: qualcuno già commenta scrivendo: "Rivivremo il sogno di una notte di magia! Indelebile!". Lucio Corsi è ormai una realtà non solo a livello italiano: è andato a riempire uno spazio cantautorale di sicuro effetto, musicalmente può essere interessante non solo per un pubblico circoscritto al nostro paese. Il lancio europeo è già cominciato e proseguirà ancora più in grande. Fa piacere che questo live parta dal nostro territorio per una identificazione che può fare molta strada. Auguri a questa "chitarra nella Roccia!".

© Riproduzione riservata