La Chitarra di Puddu regina della Chigiana a Siena

Questa sera alle 21,15, nel salone dei concerti di palazzo Chigi Saracini, Giovanni Puddu è protagonista del Chigiana International Festival & Summer Academy, con uno straordinario recital dedicato al rapporto tra la musica e la parola poetica. Docente all’Accademia Chigiana del corso di ’Chitarra e nuova musica per chitarra’ dal 2020, cultore appassionato, attivamente impegnato sul versante dell’estensione del repertorio chitarristico contemporaneo, grazie all’assidua frequentazione dei compositori della nuova generazione, Puddu è interprete di rilevanza internazionale. È stato allievo alla prestigiosa istituzione senese di Oscar Ghiglia, designato quale continuatore dell’insegnamento di Andrès Segovia, tra i primissimi ospiti del conte Guido Chigi Saracini, fondatore dell’Accademia.

Il programma del concerto spazia, in una costante ricerca di connessioni, molteplici e nel tempo mutevoli e sfuggenti, tra letteratura, poesia e musica, tra letteratura, poesia e musica, dall’Ottocento di Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy e Mauro Giuliani per arrivare al Novecento, con un capolavoro della musica letteraria, Platero y yo di Mario Castelnuovo-Tedesco su testo lirico dell’autore Premio Nobel José Ramón Jiménez, eseguito nell’edizione in lingua originale, con la partecipazione dell’attore Manuel Ferreira, voce recitante.