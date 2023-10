La Chigiana suona la carica dei 101. Via alla stagione del secondo secolo

La Chigiana entra nel suo secondo secolo di attività musicale. A cento anni dalla prima stagione concertistica, iniziata il 22 novembre 1923, il prossimo 22 novembre prenderà il via la 101ª edizione della Micat In Vertice. Saranno 22 concerti ed eventi, in un programma che si aprirà al Teatro dei Rinnovati e proseguirà fino al 17 maggio 2024, accogliendo in un unico cartellone anche gli appuntamenti speciali del Centenario curato dal violinista Uto Ughi, già allievo e docente della Chigiana, che si esibirà in occasione del concerto inaugurale. "Un traguardo che sottolinea la straordinaria longevità di una delle più antiche e prestigiose Stagioni concertistiche del mondo – afferma il presidente Carlo Rossi – che ha dato un contributo determinante allo sviluppo della musica in Italia e nel contesto internazionale".

I concerti si svolgeranno quasi tutti all’interno dei teatri cittadini, grazie alla collaborazione con il Comune. I protagonisti saranno artisti di altissimo profilo internazionale, come il grande organista e compositore belga Bernard Foccroulle, che inaugurerà lo splendido organo della Sala dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini dopo oltre vent’anni di silenzio e un lungo lavoro di restauro, il violinista Ilya Gringolts con il suo quartetto, la violista americana Lily Francis, il Quartetto Belcea, il giovane violinista Augustin Hadelich, il pianista Grigory Sokolov, la violinista Sayaka Shoji in duo con Gianluca Cascioli, l’Ensemble Odhecaton, il Quartetto Ébène, la chitarrista greca Antigoni Goni, il violoncellista Alain Meunier, la pianista francese Anne Le Bozec.

E poi l’orchestra I Filarmonici di Roma, l’orchestra dell’Università Roma Tre diretta da Pietro Borgonovo e il concerto di chiusura con l’Orchestra della Toscana. Spazio e alle nuove creazioni della formazione Tabula Rasa che unisce Chigiana e Siena Jazz sotto la guida di Stefano Battaglia, mentre il Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati, sarà protagonista dei concerti per le festività natalizie e pasquali.

"L’edizione 101 – dichiara Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana – consolida il ruolo della Micat in Vertice nell’offrire al pubblico senese e a tutti coloro che da ogni parte del mondo giungono a Siena una straordinaria programmazione musicale". "Ancora una volta – commenta Nicoletta Fabio, sindaco di Siena – Comune e Chigiana, insieme ai nostri teatri e alla splendida cornice naturale di questa città". "Un cartellone degno delle grandi capitali internazionali della musica – dichiara Angelo Armiento, direttore amministrativo – motivo di grande orgoglio".

Riccardo Bruni