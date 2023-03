La Chigiana stasera sbarca in Duomo "Con lo Stabat Mater ritorno in grande"

Per la Chigiana, è il grande giorno. Stasera alle 21 in Duomo andrà in scena lo ‘Stabat Mater’ di Gioachino Rossini, una produzione dell’accademia senese con un cast di grandi interpreti diretto da Paolo Olmi. A esibirsi saranno Irina Lungu, Marianna Pizzolato, Dave Monaco, Mirco Palazzi, il Münchener Bach-Chor insieme al Coro della Cattedrale di Siena e la Young Musicians European Orchestra.

"Con la nuova produzione dello Stabat Mater di Rossini – dichiara il presidente della Chigiana, Carlo Rossi – l’accademia ritorna alle grandi produzioni che hanno da sempre caratterizzato il suo percorso nella storia della musica dai primi decenni del Novecento ad oggi". "L’Opera della Metropolitana di Siena – commenta il rettore Giovanni Minnucci – ha accolto con grande entusiasmo la proposta di allestire la rappresentazione in collaborazione, nell’appropriato tempo liturgico della Quaresima, in Cattedrale".

Lo ‘Stabat Mater’ è una delle opere più amate del grande compositore pesarese, scritta in un momento molto difficile della sua vicenda artistica e umana, quando aveva deciso, dopo lo straordinario successo del ‘Guglielmo Tell’, di ritirarsi a vita privata. Protagonista di questa significativa nuova produzione è un gruppo di solisti tra i più acclamati nell’attuale panorama lirico-sinfonico internazionale. "È la prima volta che mi esibisco a Siena – racconta il soprano Irina Lungu – e sarà un’ottima occasione di conoscere questo luogo meraviglioso e ricchissimo d’arte e di storia. La Chigiana è molto rinomata nel mondo e conosco molti musicisti brillanti che si sono formati qui artisticamente e che stanno facendo una grande carriera a livello internazionale. Nello ‘Stabat Mater’ si riuniscono le mie due grandi passioni, l’opera lirica e la musica sacra e spirituale".

"La Chigiana dopo molti anni – afferma il direttore artistico, Nicola Sani – è tornata a realizzare una nuova produzione su vasta scala. Poter presentare questa nuova produzione all’interno della stagione di concerti del centenario, ricca di nomi di grande richiamo, significa per la Chigiana avere affrontato in maniera coerente e superato con successo le molte difficoltà degli anni passati, dalla crisi economica alla pandemia. Confermando inoltre nella propria strategia il sostegno ai giovani talenti e la coproduzione con istituzioni leader in campo nazionale e internazionale". Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Riccardo Bruni