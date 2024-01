La Chigiana ricorda Abbado La prima volta sul podio nel 1956 per l’Accademia

Era il 26 agosto del 1956, quando un giovane Claudio Abbado salì sul palco dei Rinnovati per il suo esordio da direttore d’orchestra. A dieci anni dalla sua scomparsa, oggi la Chigiana lo ricorda, unendosi a tutto il mondo della musica, come "uno dei massimi direttori d’orchestra della propria epoca".

Il suo legame con l’Accademia senese nasce il 4 gennaio 1955 quando per la prima volta varca le porte della Chigiana in veste di pianista, accompagnato dall’Orchestra d’archi di Milano. Dall’anno successivo, fino al 1958, frequenta i corsi di Direzione d’orchestra della Chigiana, dove è allievo prima di Carlo Zecchi e poi di Alceo Galliera, avendo come compagni di corso, tra gli altri, Zubin Mehta e Daniel Baremboim.

Il suo debutto come direttore arriva il 26 agosto 1956, quando dirige l’Introduzione della Suite in re maggiore BWV 1068, di J. S. Bach. A Siena, dopo l’esordio, torna il 14 agosto 1980 per l’Estate Musicale Chigiana, dirigendo l’European Community Youth Orchestra, l’Orchestra dei giovani della Comunità Europea da lui fondata, e poi ancora il 30 agosto 1984, per le Settimane Musicali Senesi, con l’altra sua meravigliosa creatura, la Chamber Orchestra of Europe. "Siena è sempre rimasta nel cuore di Abbado – ricorda il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani – e il suo passaggio in questa città è stato certamente un’esperienza per lui fondamentale, che ha caratterizzato il suo rapporto con i giovani. Un rapporto che è stato un tratto distintivo della sua esperienza artistica. Ha fondato infatti le più importanti orchestre giovanili europee ancora oggi ai vertici della scena musicale mondiale". La traccia lasciata da Abbado è sicuramente profonda, per la sua visione, l’apertura incondizionata verso i nuovi orizzonti dei linguaggi musicali, il grande carisma, la sua perenne curiosità verso la pluralità delle espressioni della cultura e dell’arte.

"Ho avuto la meravigliosa opportunità di conoscerlo personalmente – aggiunge Sani – quando ero compositore in residenza a Berlino. Ricordo in particolare la sua straordinaria stagione del 97-98 intitolato ‘Der Wanderer’, cioè ‘Il Viandante’, in cui con i Berliner Philharmoniker ha esplorato un repertorio vastissimo che andava da Schuber fino a Luigi Nono, che amava molto. Tutta la città riverberava di questo suo progetto".