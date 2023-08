La Chigiana incanta Guild Inaugurazione a settembre

Un appuntamento che testimonia il filo diretto che una nuova struttura intende mantenere saldo con la città. Venerdì sera oltre cento persone erano presenti, nel parco della nuova struttura Guild Siena in strada di Malizia, per assistere al concerto degli allievi del corso di violoncello del maestro David Geringas dell’Accademia Chigiana, Un evento inserito nel cartellone ’Parole’ della prestigiosa istituzione.

Per Guild Siena quasi un antipasto dell’inaugurazione ufficiale ormai imminente. Non c’è ancora una data precisa, ma settembre dovrebbe essere il mese giusto per aprire le porte della struttura, destinata a una clientela di alto livello anche per i numerosi servizi che vengono offerti. Un intervento che ha consentito di riqualificare un immobile abbandonato da anni dopo il fallimento dell’impresa costruttrice.