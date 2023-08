La Chigiana degli allievi di Accardo e Puddu Poi ’Dido and Aeneas’

Spazio ai giovani talenti, oggi, nella programmazione del Chigiana International Festival & Summer Academy, che alle 21.15 propone a Palazzo Chigi Saracini l’esibizione degli allievi del corso di violino tenuto da Salvatore Accardo, che saranno accompagnati da Stefania Redaelli al pianoforte. Il festival domani si sposterà al Giardino Nilde Iotti di San Quirico d’Orcia, in uno dei momenti pensati per la provincia, con il Quartetto Prometeo formato da Giulio Rovighi (violino), Aldo Campagnari (violino), Danusha Waskiewicz (viola) e Francesco Dillon (violoncello), che proporrà al pubblico un programma di brani tra Haydn e Šostakóvic.

Il festival torna a Siena lunedì, con l’esibizione degli allievi del corso di chitarra tenuto da Giovanni Puddu alle 17 a Palazzo Chigi Saracini e una nuova tappa del Chigiana-Mozarteum Baroque Program, che andrà in scena nella chiesa di Sant’Agostino alle 21.15. Sarà un concerto al quale prenderanno parte Sara Mingardo contralto, Marcello Gatti traversiere, Alfredo Bernardini oboe barocco, Hiro Kurosaki violino barocco, Vittorio Ghielmi viola da gamba, Marco Testori violoncello barocco e Florian Birsak clavicembalo. Un programma che comprende Bach, Händel, Abel, Geminianida, Blow, Ligeti, Vivaldi e un assaggio del ‘Dido and Aeneas’, ovvero il lamento per la morte di Didone ‘When I am laid’, che anticipa le due serate successive, uno dei momenti clou della programmazione di eventi estivi curata dalla Chigiana in occasione della Summer Academy. C’è infatti grande attesa per il debutto della nuova produzione di ‘Dido and Aeneas’ di Henry Purcell ed ‘Elissa’, creazione del compositore francese Henry Fourès commissionata dall’Accademia Chigiana e dal Mozarteum di Salisburgo, che saranno eseguiti in prima italiana in un doppio allestimento che andrà in scena martedì 29 e mercoledì 30 sul palcoscenico dei Rinnovati.

