La chiesa di Santo Spirito al Nicchio. Custodia e valorizzazione dell’edificio

La custodia della chiesa di Santo Spirito nel rione dei Pispini verrà affidata dall’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino alla Nobile Contrada del Nicchio. L’atto di comodato sarà formalizzato dal parroco di San Martino don Roberto Bianchini e dal priore della Contrada Davide Losi, nella stessa chiesa, sabato prossimo alle 15.30. L’edificio sacro, già monastero benedettino e poi convento domenicano, oggi chiesa parrocchiale annessa a San Martino, è uno dei tesori artistici e storici più preziosi che la Chiesa senese custodisca. Al suo interno sono presenti opere d’arte, fra cui la croce trecentesca dipinta da Luca di Tommé, gli affreschi del Sodoma nella Cappella degli Spagnoli, terrecotte robbiane e preziose tele del ‘600. L’affidamento da parte dell’Arcidiocesi alla Contrada avviene per poter custodire, valorizzare e restituire alla città un bene culturale che appartiene a tutti, in vista anche del Giubileo del 2025. Il Nicchio avrà cura di rendere la chiesa visitabile al pubblico, in condizioni di sicurezza per le opere, ed officiarla nei momenti liturgici che la Contrada riterrà opportuni. La chiesa di Santo Spirito rimane adibita al culto e in proprietà alla Parrocchia del territorio.