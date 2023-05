La Cgil contro i ’gettonisti’ "Basta sanità a cottimo"

No al lavoro a cottimo in sanità: è questa la presa di posizione di Fp-Cgil Area Vasta Toscana Sud-Est, che attraverso un comunicato lancia l’allarme sugli effetti dell’emendamento al decreto bollette. "Attraverso un emendamento al decreto bollette, dopo che già con il milleproroghe si era aperta la strada per la libera professione per tutte le figure Sanitarie, si stabilisce che i gettonisti potranno essere chiamati dalle Aziende non solo nei servizi di emergenza-urgenza ma anche in altri contesti. Straordinari, prestazioni aggiuntive, gettonisti, convenzioni con privati e appalti sono ormai diventati gli unici strumenti di programmazione e gestione dei servizi. Anche l’Azienda Usl Toscana Sud Est purtroppo non si sottrae alla regola; nonostante le numerose richieste della Funzione Pubblica CGIL non ha ancora dato garanzie sulle nuove assunzioni sebbene stiano andando in scadenza le graduatorie concorsuali per tecnici sanitari, infermieri, operatori socio sanitari ed amministrativi".

Del problema gettonisti si era occupato anche il ministro per la Salute Orazio Schillaci nel tour elettorale a Siena. "Niente copertura del turn over, nemmeno parziale come più volte promesso - continua la Cgil - , e stiamo andando verso le ferie e la necessità di potenziare i servizi in territori a forte vocazione turistica. E’ a rischio la tenuta dei servizi, il diritto alle ferie estive, ai riposi e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ennesimo schiaffo ad un personale sanitario e socio sanitario che con il suo impegno e le sue capacità ha tenuto in piedi il sistema sanitario in un momento particolarmente difficile sopperendo alle carenze della politica e delle istituzioni. Questa situazione investe di una grossa responsabilità non solo i vertici aziendali ma anche quelli politici, in primo luogo la Regione".

Andrea Talanti