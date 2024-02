La Cgil attacca il sindaco Fabio: "Scelte in base alle appartenenze"

Il primo attacco era stato mosso pochi giorni fa, alla vigilia della festa della polizia municipale: "Quale anniversario senza confronto?". Ieri il tiro, sempre dalla Cgil funzione pubblica, si è allargato a tutta l’amministrazione è in particolare al sindaco Nicoletta Fabio: "Le lungaggini e le incertezze della riorganizzazione hanno comportato un evidente rallentamento dell’azione amministrativa e dello svolgimento delle attività ordinarie, il tempo per la giunta Fabio fugge inesorabilmente".

Considerazioni in calce a un ’fact-checking’, che nelle intenzioni del sindacato dovrebbe svelare le mancanza della giunta rispetto alle promesse.

"Prima delle elezioni – osserva l Cgil – dinnanzi alle rappresentanze sindacali del Comune, l’allora candidata del centrodestra aveva espresso piena consapevolezza del grave malessere che affliggeva le lavoratrici e i lavoratori e si era impegnata a perseguire obiettivi di trasparenza, meritocrazia e valorizzazione delle persone secondo le loro competenze e professionalità. Anche sotto l’aspetto della gestione delle risorse umane, Nicoletta Fabio prendeva le distanze dalla precedente amministrazione, rimarcando il proprio cambio di passo rispetto all’avversario. Memori dell’asserita discontinuità, suscita stupore che la sindaca, smentendo se stessa e a seguito di lunghissime procedure di selezione, abbia poi nominato dirigenti fedelissimi e di fiducia della vecchia amministrazione, che erano comunque parte di quel malessere ben noto alla Fabio".

E ancora: "Tenuto conto delle limitazioni del Comune a procedere ad assunzioni poiché è stato superato il parametro relativo alla capacità assunzionale, ci preoccupa il numero dei dirigenti non di ruolo, che sono ben 7". Per la Cgil, "le logiche che la politica mette in atto sono ancora le stesse della passata amministrazione, si sceglie le appartenenze a scapito delle competenze e si mettono in un angolo e in situazioni di assoluta marginalità delle professionalità non gradite. La politica entra perciò a gamba tesa sulle dinamiche del personale facendo il buono e il cattivo tempo".