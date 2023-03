La Cgil aderisce alla comunità SienaEnergie

La Cgil di Siena, su mandato della sua assemblea generale che ha accolto la proposta del segretario Fabio Seggiani, aderirà a SienaEnergie. Si tratta di una nuova Comunità Energetica Rinnovabile tutta senese nata a San Miniato grazie al Comitato Siena 2. Un insieme di persone, aziende e istituzioni che hanno deciso di unire le forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili, con vantaggi per l’ambiente, benefici economici e sociali per tutta la comunità. Tra gli obiettivi di SienaEnergie ( che vede la collaborazione di Arcidiocesi, Legambiente, Università, Unione Agricoltori e Set) ci sono: aumentare l’autonomia energetica, aiutare le famiglie in difficoltà, migliorare l’ambiente urbano, usare i tetti come una risorsa e investire in impianti collettivi.