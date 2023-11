La Centrale operativa 118 in Piazza del Campo. Nuovo Posto medico per le maxiemergenze

La Centrale operativa 118 Siena-Grosseto ha un nuovo Posto medico avanzato (Pma) per le maxiemergenze, inaugurato ieri in Piazza del Campo. E’ stato anche presentato il gruppo provinciale Maxiemergenze. All’inaugurazione hanno partecipato il direttore della Zona distretto Senese dell’Asl Lorenzo Baragatti e il direttore della Uoc 118 Siena-Grosseto, Giuseppe Panzardi, il sindaco Nicoletta Fabio, l’assessore alla Sanità Giuseppe Giordano, il presidente della Conferenza aziendale dei sindaci e della Società della Salute Senese, Giuseppe Gugliotti, e il referente regionale per le Maxiemergenze Piero Paolini. C’è stata poi un’iniziativa di formazione sulle manovre di supporto vitale di base, cui hanno partecipato tre classi del liceo ’Piccolomini’. "Una giornata importante – ha detto il sindaco Fabio –, è significativo che si svolga in Piazza del Campo". "Vogliamo rafforzare la rete ‘di comunità’ – ha dichiarato Giordano –, in aiuto ai professionisti dell’emergenza-urgenza. Importante anche la formazione". "Il Pma – ha detto Baragatti – consentirà al personale di esprimere al meglio l’efficacia di intervento".

E.R.