La capitale delle vacanze Emma Villas in cattedra

Un turismo non mordi e fuggi ma di livello, che possa valorizzare Siena e il suo territorio coinvolgendo sempre più attori, privati e pubblici. Con questo intento nell’Aula Magna del Rettorato è andato in scena ‘Turismo e Sviluppo del Territorio. Siena Capitale del Vacation Rental’, l’incontro che ha visto la presenza di Giammarco Bisogno, fondatore e Ceo di Emma Villas, di Donata Medaglini, pro-rettrice dell’Università, di Fabrizio Landi, Presidente Confindustria Siena, del professor Marco Frigerio e Paolo Benini, assessore all’istruzione. Un dibattito nato per stimolare un confronto tra istituzioni, professionisti, mondo accademico e aziende sulle tematiche del turismo e dello sviluppo del territorio nel giorno dell’apertura del primo Emma Villas Store in Piazza Matteotti. "Mi auguro che sia un progetto che diventi sempre più grande – ha detto Bisogno -. Noi dobbiamo molto a Siena e al suo territorio che regala emozioni straordinarie a chi ci vive e a chi lo visita. Vorremmo valorizzare ulteriormente quello che è un tesoro un po’ nascosto di Siena, perché le potenzialità sono ancora maggiori rispetto a quelle che sono già sfruttate".

Tutto gira intorno a una idea di turismo su cui Emma Villas punta dalla sua fondazione. "Un turismo di medio alto livello, con capacità di spesa ma soprattutto non toccata e fuga, ma più stabile e che possa dare continuità. Lo store nasce per connettere proprietari di ville e clienti ma anche creare rete con istituzioni, banche, Università e tutto quello che può esser lo sviluppo di questo business. Siamo partiti da un’idea e abbiamo voluto condividere con il territorio tutto questo – rimarca Bisogno -. Il nostro è un progetto ambizioso e necessita del coinvolgimento di tutti. Per noi è un grande onore parlare di Emma Villas e del nuovo store al rettorato dell’Università. L’Ateneo ha un ruolo cruciale per lo sviluppo di una comunità e credo che sia fondamentale avere una sempre maggiore sinergia tra l’Università e il mondo del lavoro".

Infine sulla nota dolente dell’ultimo periodo, ovvero la squadra di volley appena retrocessa in A2. "La pallavolo è parte dell’azienda che curo e seguo con grande attenzione – ha concluso il presidente -. Chiaramente non è un periodo felice per noi e ciò non può che aver lasciato un grande rammarico. Ma ne parleremo con calma più avanti per analizzare nel dettaglio ciò che è successo e capire le prospettive. Rimane una esperienza bellissima quella in Superlega a Siena, che spero aver onorato seppur con qualche sconfitta di troppo".

Guido De Leo