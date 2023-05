La candidata va dalla premier Giorgia Meloni e Nicoletta Fabio l’incontro dopo il Consiglio

di Pino Di Blasio

Nicoletta Fabio, candidata a sindaco del centrodestra, ha trovato uno spiraglio nella fitta agenda della premier Giorgia Meloni, ieri sera. Non è stata una giornata semplice per la presidente del consiglio. Iniziata in mattinata con l’incontro durato due ore con il generale libico Haftar, un incontro servito per uno scambio di opinioni su alcuni temi. In particolare sulla crescita senza precedenti del fenomeno migratorio verso l’Italia in partenza dalla Libia. La premier Meloni avrebbe confermato al generare Haftar, uomo forte nella parte cruciale della Libia, il sostegno italiano all’azione delle Nazioni Unite per la rivitalizzazione di un processo politico che possa portare a elezioni presidenziali e parlamentari a Tripoli entro la fine del 2023.

Poi, nel pomeriggio, l’incontro con lo speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy (nella foto) e un consiglio dei ministri, durato più a lungo delle previsioni e iniziato con due ore di ritardo. La dichiarazione dello stato di emergenza per l’alluvione in Emilia-Romagna, il voto sul pensionamento dei direttori delle fondazioni liriche, alzando il limite a 70 anni, che inciderà anche sul futuro dell’attuale amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, la nomina di Nicola Dell’Acqua commissario straordinario per la siccità, sono tra i provvedimenti votati dal Governo. Mentre Nicoletta Fabio e i suoi collaboratori, con l’onorevole Francesco Michelotti a fare da tramite con Palazzo Chigi, erano in attesa del via libera all’incontro pre elettorale.

Dopo le 19,30, alla fine del Consiglio dei ministri, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Nicoletta Fabio in un ufficio dietro Palazzo Chigi e Montecitorio. Una sede non governativa, ma vicina al cuore delle istituzioni scelta anche per rimarcare il carattere dell’incontro. I collaboratori di Nicoletta Fabio hanno atteso fuori, dentro la stanza ci sarebbero stati solo la candidata a sindaco, l’onorevole Francesco Michelotti e altri parlamentari tra cui spiccava Giovanni Donzelli. Ma siccome il protocollo governativo è rigido, la presidente del consiglio avrebbe rimandato a oggi ogni dichiarazione, assieme alla diffusione della ’photo opportunity’, la stretta di mano tra Giorgia Meloni e Nicoletta Fabio, prova della ’benedizione’ governativa alla corsa della candidata a Palazzo Pubblico. Nel comunicato targato Palazzo Chigi potrebbe esserci anche la promessa di una tappa senese della presidente del consiglio nel caso la candidata a sindaco arrivasse al ballottaggio. Era tra le richieste del centrodestra alla vigilia.