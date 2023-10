La calma dopo la bufera: "Clima sereno alle Scotte. Il lavoro va riorganizzato"

"Il clima di lavoro va bene se il lavoro è organizzato e tiene conto dei bisogni di ogni lavoratore. Con questa premessa possiamo dire che l’Azienda ospedaliera sta lavorando alla riorganizzazione del lavoro. E’ l’inizio di un nuovo rapporto fra Azienda e i dipendenti". Lucia Barbi, segretario Fp Cgil Siena, parla così dopo il tavolo al policlinico fra direzione aziendale e parti sociali.

"Più volte abbiamo espresso preoccupazione sul clima interno alle Scotte – Barbi ripercorre la storia del tavolo sindacale -. Il 3 ottobre l’Azienda disse che ci avrebbe convocato per la bozza del ‘piano sul benessere organizzativo’ e il 16 settembre è stato convocato il tavolo. Sono arrivate le novità dello psicologo del lavoro, la Cug, le iniziative di partecipazione. Oggi nella intranet aziendale ogni dipendente è stato invitato a condividere la nuova organizzazione del personale in base alla revisione dello Statuto aziendale approvato mesi fa. E’ il primo passo di un processo di condivisione. Abbiamo chiesto all’Azienda nuove modalità di comunicazione, per far in modo che la gestione aziendale non sia vissuta dal lavoratore come imposizione ma sia frutto di condivisione di intenti. Ora la direzione ci ha mandato la bozza del Piano e aspetta da noi proposte per aggiustare il tiro: il 7 novembre torneremo al tavolo".

Clima dunque più sereno, dopo la burrasca degli ultimi tempi, che ha costretto a parlare di ‘attacchi’ interni, interrogazioni politiche sui servizi, report e valutazioni. Fatto sta che al tavolo non sono arrivati i problemi veri, ovvero carichi di lavoro, ferie e riposi non goduti, valorizzazione del personale, reclutamento.

"Fermo restando che sul recupero delle ore accantonate abbiamo fatto una diffida all’Azienda – prosegue Lucia Barbi -, il problema è nell’impossibilità di conciliare la normativa nazionale che blocca le assunzioni con i nuovi bisogni di salute: dopo il Covid c’è stato un aumento esponenziale delle richieste di visite specialistiche, cui si fa fronte solo con una maggiore disponibilità di personale".

Alla base delle attuali criticità ci sarebbero, secondo la Cgil – che ha avviato una raccolta firme per salvare il Servizio sanitario nazionale -, "le poche risorse destinate alla sanità pubblica e il tetto di spesa per le assunzioni. Per far fronte ai bisogni crescenti dei cittadini e per la riduzione dei tempi di attesa sulle prestazioni, sarebbe necessario assumere. Qualsiasi altra strada non solleva i dipendenti delle Scotte dalle difficoltà dettate dalla carenza di personale e non porta ad un adeguamento quantitativo dei servizi ai bisogni di salute della popolazione".

Paola Tomassoni