La calda magia del fuoco

Ad Abbadia San Salvatore la Vigilia di Natale è sempre piena di tradizioni e di ’magia’, soprattutto per merito delle ’Fiaccole’, un’antica festa del fuoco che si rinnova ogni 24 dicembre e la cui origine risale al medioevo, quando il re longobardo Ratchis, durante una battuta di caccia lungo le pendici del Monte Amiata, vide la Trinità, che gli apparve sopra un castagno come una fiamma divisa in tre parti. Le cataste di legna di forma piramidale venivano usate anche per riscaldare i cittadini di Abbadia San Salvatore e per illuminare e riscaldare il tragitto, si pensa, ai pellegrini che arrivavano all’Abbazia. Un tempo le cataste erano composte da legname di scarto, che veniva raccolto da persone che, con un carretto, andavano in giro bussando di casa in casa, per chiedere se avessero qualcosa da offrire. La tradizione è rimasta fino ai giorni nostri: già dall’autunno i fiaccolai cominciano a cercare la materia prima, ma oggi il legname è ottenuto dagli alberi, dei quali viene usato il tronco. Alla costruzione partecipano tutti, adulti e bambini, che collaborano per rendere la loro fiaccola la più bella e per riuscire a tramandare la tradizione.