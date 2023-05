La ’Bright Night’ sarà il 29 settembre I ricercatori in piazza

La data da ricordare è venerdì 29 settembre: torna la Notte europea della ricerca, nata per impulso della Commissione UE nel 2005 con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica. L’appuntamento con i ricercatori nelle nostre piazze vede fra i protagonisti l’Università di Siena e l’Università per Stranieri. In Toscana la manifestazione prende il nome BRIGHT-NIGHT. Conferenze, workshop, esperimenti, passeggiate, dimostrazioni, spettacoli, visite guidate a musei e laboratori: tantissime le proposte pensate per raccontare il mondo delle scoperte. Bright quest’anno ha rivolto un’attenzione particolare al mondo della scuola.