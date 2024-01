La bellezza di Siena su Linea verde. Dal Palio al Buongoverno viaggio nella storia del territorio

E’ partita dal cuore della città, piazza del Campo, sulle note di ‘Meravigliosa creatura’, della rocker dal sangue bianco e nero Gianna Nannini, la puntata di Linea Verde dedicata ai ‘Gioielli della terra di Siena nella vita di Contrada’, in onda domenica su Rai Uno e adesso disponibile su Rai Play. Un viaggio, quello condotto da Peppone, senese di adozione, avendo vissuto sulle lastre dieci anni ("Sono della Chiocciola, sono stato battezzato dal priore Martinelli, un’esperienza fortissima, ho portato il fazzoletto con orgoglio"), Livio Beshir e Margherita Granbassi. I tre conduttori hanno varcato la soglia di Palazzo pubblico per ‘entrare’ nel Buongoverno per poi salire i 365 scalini della Torre del Mangia e ammirare dall’alto la bellezza di Siena e delle sue terre, dalle Crete alla Val d’Orcia. Spazio poi al presidente del Consorzio per la Tutela del Palio Antonio Carapelli. "Il nostro Palio non è una revocazione storica, perché il Palio c’è sempre stato – ha detto –. Siamo una realtà unica al mondo".

Le telecamere si sono quindi spostate ad Asciano, dove, con Livio Beshir e l’allevatrice Letizia Moretti, il protagonista di Linea Verde è diventato il maialino di cinta senese. Intanto, dentro le mura, Peppone è entrato nella bottega di Simone Bocci, artigiano di oggettistica dedicata al Palio, che ha spiegato l’origine del nome ‘barbero’. A Montalcino il giornalista Alessandro Regoli ha parlato di vino, in un territorio che è "il simbolo del vino italiano" e dei rapporti tra lo stesso Montalcino e Siena. Ad Argiano Livio Beshir si è fatto ‘un giro in cantina’, con Margherita Mascagni. "Il vino come l’arte sono prodotti dell’ingegno e della creatività e aiuta se lo stimolo arriva dalla bellezza circostante". Spazio poi alla ‘terra’ con la visita ai vigneti, dove l’agronomo Francesco Monari ha spiegato come nasce il Sangiovese. L’agronomo Federico Radi ha illustrato il processo della ricolmatura. Peppone è invece tornato in San Marco, dove il priore Marco Grandi ha parlato di come sia strutturata una Contrada, "una grande famiglia". "Ciascun contradaiolo ha un ruolo specifico ed è indispensabile" ha aggiunto Sonia Corsi che ha introdotto gli spettatori all’attività delle bandieraie e dei tamburini. Margerita Granbassi, accompagnata da Eleonora Ciolfi è andata sulla Francigena: a San Quirico d’Orcia, nella campagna patrimonio mondiale dell’Umanità. A San Giovanni d’Asso protagonista il tartufo, con il cagnolino Spillo e Paolo Valdambrini, presidente dei Tartufai senesi. A Petroio l’artigiano Moreno Cresti ha mostrato come nasce un vaso in terracotta. Livio Beshir ha fatto visita, ad Asciano, a Bastiano che ha ripercorso la sua carriera in Piazza.

Angela Gorellini