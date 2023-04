La bella ‘rimpatriata’ della scuola Marmocchi

Si prospetta davvero interessante la rimpatriata di ex alunni e docenti della scuola Francesco Costantino Marmocchi di Poggibonsi. Sabato 6 maggio è in programma un pranzo a buffet alle 12,45 presso Il Prato tra coloro che hanno trascorso il triennio delle medie nel plesso di viale Garibaldi, oggi parte integrante dell’Istituto comprensivo 1. Nell’occasione saranno anche esposte delle foto d’archivio di scolaresche relative al periodo compreso tra il 1960 e il 2000. Materiale fotografico di proprietà dell’Astop, Associazione storica poggibonsese. Per le prenotazioni: Marco Panti (335-6285501), a Paolo Bencini (327-0185526), a Iorio Lezzi (340-7562113).