La beffa del bonus cultura: aumentano i giovani truffati. "Solo a Siena oltre sessanta"

Siena, 25 luglio 2023 – Una chat che ‘si gonfia’ di scontento e continua a raccogliere adesioni giorno dopo giorno: è quella messa in piedi dai genitori dei ragazzi che si sono visti sottratto il bonus cultura.

Il contributo è iniziativa attivata dal ministero della Cultura nel 2016 a beneficio dei diciottenni: un buono di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, corsi di musica, teatro e di lingua.

I ragazzi, al compimento del 18esimo anno, possono iscriversi alla ‘18app’ tramite spid o carta d’identità elettronica, e richiedere il buono spesa. Peccato che, anche quest’anno come già nel 2021, molti giovani senesi abbiano trovato con l’iscrizione alla App la brutta sorpresa di un bonus già esaurito da altri.

La truffa è stata resa nota da La Nazione una settimana fa grazie alla segnalazione di alcune famiglie, che hanno fatto denuncia alla Polizia postale e che si sono riunite in una chat Whatsapp: "La lista dei truffati vede aggiungersi due/tre contatti al giorno – conferma una mamma –: in una settimana siamo già a una sessantina di casi, solo a Siena. Il ‘buco’ nell’App ministeriale, attraverso il quale si manifesta la truffa digitale, sembra avere ‘epicentro’ nel senese, visto che qui c’è una concentrazione di casi, ma ne sono stati segnalati anche altrove, in tutto il Paese".

Tutti hanno segnalato il ‘furto’ del bonus alla Polizia postale; una mamma ha scritto al ministero e si è vista rispondere così tramite email: "Con riferimento alla doglianza espressa, si rappresenta che il Mic segnala gli illeciti alle autorità competenti, monitorando i casi e raccordandosi continuamente con la Polizia giudiziaria delegata per le indagini e con la Guardia di Finanza. Si rappresenta altresì che è obbligo dell’amministrazione non propalare fatti o elementi al vaglio dell’autorità giudiziaria, proprio al fine di garantire lo svolgimento e la conclusione dell’indagine".

Vale a dire che c’è un’indagine in corso e non se ne può parlare. Peccato che la truffa sia iniziata nel 2021, così come le indagini e che anche allora il ministero rispondeva negli stessi termini ai malcapitati: "La informiamo che questo ministero ha preso atto di quanto segnalato e si riserva l’esercizio di ogni utile iniziativa in conseguenza delle comunicazioni che verranno fornite dalle competenti autorità a esito delle indagini".

Paola Tomassoni