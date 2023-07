La bandiera sulla vetta Canneti sul tetto d’Europa

di Lorenzo Benocci

"Ho realizzato un sogno. Un traguardo che inseguivo da una vita e che ho raggiunto con tanti sacrifici". Grande soddisfazione per il sanquirichese Maurizio Franci, 54 anni dipendente del Comune di Montalcino, scalare la vetta più alta d’Europa e portare la bandiera del proprio Quartiere, i Canneti, a quota 4.810 metri, sul Monte Bianco. Un’impresa che Franci ha portato a termine proprio nel weekend della Festa del Barbarossa, a poche ore dalla vittoria degli Arcieri. "Era da qualche anno che puntavo alla vetta del Monte Bianco, cinque anni di allenamenti e camminate intense tutti i giorni – racconta al suo rientro a San Quirico –; lo scorso anno non c’erano le condizioni meteo per l’escursione. Finalmente sono stato chiamato e mi è stato possibile raggiungere questo obiettivo. Venerdì 16 giugno, con le guide alpine Loris e Nadia (della Società Guide Alpine Gressoney) che mi hanno accompagnato, dopo quattro ore di cammino e un dislivello di 1.400 metri, sono arrivato al Rifugio Gonella, a quota 3.071 metri. Poche ore di riposo e passata la mezzanotte siamo partiti e attraversato il Ghiacciao del Dome, quindi alla Capanna Vallot a quota 4.362 metri".

Una spedizione che è proseguita fra ghiacciai e arrampicate, senza sosta, fino alla vetta del Monte Bianco, per un dislivello complessivo di 2.400 metri (fra sali e scendi) in 13 ore. "Arrivato nel punto più alto d’Europa, sole e vento, una sensazione incredibile, indescrivibile. Ho visto lo spazio infinito, le montagne a perdita d’occhio, mi sono goduto uno spettacolo unico, che faccio fatica a raccontare. Ho toccato il cielo". Dallo zaino la bandiera bianco e azzurra del suo Quartiere, come aveva già fatto due anni prima quando raggiunse Capanna Margherita (4.556 metri) sul Monte Rosa. "Nelle mie escursioni estreme porto sempre la bandiera dei Canneti – racconta Franci –, un orgoglio poterla sventolare a queste altezze. Ma non è stato facile: un vento forte, sferzante, per stenderla ci sono voluti più di due minuti, ma la foto sono riuscito a farla. Poi il giorno dopo ho saputo della vittoria del nostro arciere Constantin, un’altra soddisfazione".

Quindi la discesa percorrendo la Francigena francese, fino al rifugio Gouter, passando per "quello che chiamano il canalone della morte. Prossimi obiettivi? Adesso un po’ di riposo e poi nuovi allenamenti, per la scalata al Gran Paradiso".