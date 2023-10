La banda ultralarga arriva a Piancastagnaio: connessioni più veloci

La nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga (Bul) è già disponibile a Piancastagnaio. Open Fiber ha infatti concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del paese di accedere ad internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento, realizzato con il contributo della Regione Toscana, si è in particolare concentrato sulle zone finora sprovviste di connettività ultraveloce e punta a ridurre il divario digitale. La rete in banda ultralarga interessa 2.325 unità immobiliari nel paese di Piancastagnaio e nelle frazioni di Quaranta, Saragiolo, Casa del Corto e La Rota, con una infrastruttura di oltre 31 chilometri che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Tra gli edifici che adesso risultano coperti il Comune, la Biblioteca, il Teatro, l’Ufficio turistico, il Parco Museo Miniere dell’Amiata e alcune scuole. "Da adesso - sottolineano il presidente della Regione, Eugenio Giani e Stefano Ciuoffo, assessore regionale a Infrastrutture digitali e innovazione - i cittadini e gli imprenditori di Piancastagnaio possono godere di un servizio che permetterà loro di navigare in banda ultralarga e connettersi in maniera più rapida ed efficace a Internet". Per il sindaco Luigi Vagaggini: "La realizzazione di un’infrastruttura capace di connettere, potenzialmente, abitazioni private, utenze commerciali e imprese locali è stata un’occasione di crescita".