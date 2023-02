La 429 e i suoi evidenti problemi

di Paolo Bartalini

"Fondo stradale disfatto, rotatorie invase da erba e piante, aree di sosta ridotte ormai a discariche". Così un lettore, Paolo Santini, ha voluto mettere in evidenza attraverso il nostro giornale lo stato in cui si trova non da adesso la nuova strada regionale 429, "in particolare nel tratto compreso tra Poggibonsi a Certaldo sud", spiega. Risale ad appena qualche giorno fa l’annuncio, ad opera della Provincia di Siena competente nell’area interessata, di un investimento da circa 6mila euro per la bonifica delle zone interessate dai "rifiuti selvaggi", a causa dei gesti di inciviltà che purtroppo si ripetono in vari punti del tracciato che unisce i comuni di Poggibonsi. Barberino Tavarnelle, San Gimignano e Certaldo. Obiettivo della Provincia, "ripristinare un giusto decoro e provvedere al recupero del tratto in oggetto", con affidamento del servizio a un ente esterno, Sei Toscana. In questo modo si concretizza, dunque, un intervento senza dubbio atteso dai fruitori dell’arteria nell’ottica di un freno da porre al degrado. Ma non basta, almeno ad ascoltare l’autore del messaggio inviato ieri per mail alla redazione, che punta l’indice anche su altri aspetti legati alla sicurezza del fondo stradale e alla manutenzione delle rotatorie. "Ho spedito la segnalazione anche a Striscia la Notizia", aggiunge, per portare il quadro attuale di quella tranche della nuova 429, inaugurata nel dicembre 2012, all’attenzione della pubblica opinione e degli enti locali del circondario della Valdelsa.