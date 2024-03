L’8 marzo in corteo: "Questa non è una festa ma una giornata di rivendicazione"

"Per noi l’otto marzo non è una festa ma un giorno di protesta", così Valeria Giambenedetti, membro di Cravos, in piazza per il corteo femminista organizzato dall’associazione studentesca in centro a Siena. "Vogliamo portare tutte quelle rivendicazioni femministe che sono importanti ancora oggi – ha aggiunto –, c’è ancora molto da fare per raggiungere un’effettiva uguaglianza sostanziale, che possa includere non solo diritti economici, ma anche civili e di autonomia sul nostro corpo".

A dare vita al corteo, che ha visto la partecipazione di oltre cento persone, fra cui tanti giovanissimi, anche ‘Le bandidas’, una street band di percussioniste che ha fatto ballare la città. "È importantissimo essere in piazza oggi – ha commentato Viola Rizzo, di Cravos –. Tante discriminazioni vengono compiute ogni giorno nei confronti delle donne. Fin quando ci saranno donne violentate, vittime di femminicidio, che non hanno parità salariale, per noi sarà fondamentale continuare a lottare".

"Il femminicidio è una delle espressioni più atroci di tutto un sistema patriarcale e purtroppo s’insinua anche in atti apparentemente innocui, che dobbiamo sradicare – ha detto Giambenedetti –. Si deve iniziare a parlare di femminismo non come un antagonismo ma come un movimento di protesta e di liberazione per tutte e per tutti". Sono tante le misure che possono essere prese per arginare la piaga dei femminicidi, ancora dilagante.

"Si cerca di colpevolizzare le donne, che spesso non vengono credute dalla polizia e quindi diventano vittime per una seconda volta",ha detto Rizzo. Contemporaneamente, dalle Scotte di Siena è partita un’altra manifestazione, organizzata da Link, collettiva Frog e Cat. "L’ospedale è un fulcro importante perché vive tante discriminazioni e definanziamenti", ha dichiarato Francesca Parri, della Frog.

Eleonora Rosi