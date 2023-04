Kremer, un violino d’oro ai Rozzi Grande ritorno alla Micat in Vertice

Al Teatro dei Rozzi, domani (venerdì 21) alle 21 la stagione Micat in Vertice della Chigiana propone il Gidon Kremer Trio, che eseguirà il celebre Trio n.2 op.100 di Schubert e capolavori di Weinberg e Kancheli. Il grande violinista Gidon Kremer sarà protagonista di uno straordinario concerto, insieme alla violoncellista Giedré Dirvanauskaité e al pianista Georgijs Osokins. "Kremer è uno degli artisti più originali e appassionati della sua generazione – annunciano dalla Chigiana – e il suo repertorio è molto vasto. Va dalle opere classiche più conosciute alla musica dei principali compositori del XX e XXI secolo".

Per l’edizione numero cento della rassegna concertistica chigiana, si tratta di un altro grande ritorno. Nel 1982, infatti, Kremer è stato il primo artista insignito del prestigioso Premio Internazionale Accademia Musicale Chigiana e il 23 agosto di quello stesso anno ha tenuto un memorabile concerto accompagnato dalla violista Kim Kashkashian, divenuta in seguito docente dell’Accademia Chigiana.

Il violinista lettone è poi ritornato a Siena in occasione della Micat in Vertice altre tre volte: 1993, 1997 e 2012.

Dopo 11 anni dall’ultima presenza a Siena ritorna con il Trio Gidon Kremer e un programma che rivela gli aspetti più profondi della sua personalità artistica. Il concerto sarà preceduto da una guida all’ascolto in sala, che inizierà alle 20.30. Un momento di introduzione all’opera voluto dal direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani, per avvicinare il pubblico a un ascolto più consapevole.

Per i prossimi due appuntamenti, il programma si sposterà alla Chiesa di Sant’Agostino: venerdì 28, con il pianoforte di Louis Lortie e il Quartetto Adorno formato da Edoardo Zosi (violino), Liu Pelliciari (violino), Benedetta Bucci (viola) e Stefano Cerrato (violoncello); il 5 maggio sarà la volta dei Carmina Burana di Carl Orff, in una coproduzione della Chigiana-conservatorio Franci di Siena, in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi.

Con la direzione di Claudia Morelli si esibiranno il Siena Children’s Choir, il Coro del conservatorio Franci, il Coro della cattedrale Guido Chigi Saracini, con Maria Chiara Ardolino (soprano), Roberto Gelosa (tenore) e Sandro Degl’Innocenti (basso); Matteo Fossi e Marco Gaggini al pianoforte; Leonardo Balucani, Bartolomeo Bertini, Matteo Damiano Bosotti, Jacopo Chitarrai, Federico Poli alle percussioni.

Riccardo Bruni