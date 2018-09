Siena, 3 settembre 2018 - Per molti è stata una vera e propria sorpresa vederli a spasso per Siena: Justin Timberlake e la moglie Jessica Biel sono in Toscana, per una vacanza all'insegna del relax e della buona tavola.

E nella giornata di lunedì 3 settembre hanno pranzato a Siena, all'Osteria Le Logge. Un'occasione per fare due chiacchiere con gestori e camerieri e per scattare una foto insieme a loro, foto che poi è stata postata sul profilo Facebook del ristorante stesso.

L'attrice e il cantante proseguono adesso il loro soggiorno. Erano rilassati e felici. Justin Timberlake, in bermuda, camicia aperta e t-shirt non si è separato dall'immancabile cappello. Mise "easy" per Jessica Biel, in vestito e giacca chiare. Justin Timberlake, cantautore, ballerino e produttore, già voce degli N'Sync, è stato per anni acclamato dalle teenager di tutto il mondo quando ha intrapreso la carriera solista.

Jessica Biel, attrice, ha recitato tra l'altro nel remake di "Non aprite quella porta", in "Appuntamento con l'amore" e "Capodanno a New York".