‘Jazz & Wine’, stasera ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento di ‘Jazz & Wine’ con ‘Stefano Maurizi Trio’ in ‘Voyages’. Stasera alle 21,30 al Teatro Regina Margherita di Marcialla, frazione nei pressi di Poggibonsi. Ecco il nuovo progetto in trio di Stefano Maurizi che per ‘Voyages’ si unisce a due giovani talenti del jazz italiano, il contrabbassista Michelangelo Scandroglio e il batterista Mattia Galeotti. A cura di Music Pool. Informazioni in www.eventimusicpool.it o allo 055 240397. In ‘Voyages’ l’inedito trio esplora nuovi suoni e possibilità espressive attraverso la forma della suite libera.