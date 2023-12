Musica jazz al Politeama di Poggibonsi. Giovedì 14 dicembre, in seno alla rassegna Discipline(s) Music club, in Sala Set alle 21, concerto ‘Young generation & Co’. Con Lorenzo Simoni, alto sax, Francesco Poeti, chitarra, Simone Brilli, batteria, Raffaello Pareti, contrabbasso. Raffaello Pareti mette insieme una formazione che presenta alcuni dei giovani più interessanti presenti sulla scena italiana. La musica del gruppo è un caleidoscopio di suoni e soluzioni timbriche, un’anarchia ordinata di riffs e colori che affascina e trascina l’ascoltatore in un continuo gioco di rimandi.

Fabrizio Calabrese