Itis Avogadro e AmiataBike, una sinergia innovativa per il Made in Italy

di Massimo Cherubini

Una sinergia davvero innovativa, quella tra "AmiataBike" e la sezione di "Industria e artigianato per il made in Italy" dell’Itis "Avogadro" di Abbadia San Salvatore. L’associazione del mondo delle bike, che riscuote crescenti consensi, vuole produrre per la sua campagna di adesioni materiale promozionale e anche di nicchia. Nasce da questa esigenza l’intesa tra "AmiataBike" e "Itis Avogadro". "Sono davvero molto soddisfatta – afferma la direttrice dell’Itis Maria Grazia Vitale - per l’accordo concluso fra l’associazione AmiataBike e la scuola, In base al quale l’indirizzo di Moda ’IAMI Industria e artigianato per il made in Italy’ del nostro istituto collaborerà e lavorerà al progetto di visual merchandising dell’Associazione, proponendo abbigliamento e accessori per il progetto e per l’evento". L’accordo è stato annunciato nel corso della seconda giornata di presentazione- svoltasi ad Abbadia San Salvatore- dell’Associazione- che unisce i due versanti della montagna "AmiataBike". La presentazione dell’associazione, nel versante senese, si è tenuta ad Abbadia San Salvatore. Ci ha pensato Franco Rossi, presidente di "Eroica", quindi gli interventi dei componenti del consiglio direttivo Monica Fanciulli e Luca Ventresca, rispettivamente presidente e vicepresidente di "AmiataBike". Nel sito dell’associazione viene racchiuso l’essenza del progetto: cartografie, tracciati delle tappe e delle salite, spazi di comunicazione che a breve cominceranno ad essere popolati con notizie e annunci di altre iniziative, in attesa del primo evento "AmiataBike" del 16 e 17 settembre 2023. Un’associazione che per prima ha unito i due versanti della montagna. Questo un obiettivo politico-culturale, il resto è tutto legato ad una serie di eventi che vengono organizzati per valorizzare l’Amiata.