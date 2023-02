Nel 2024 saranno passati 30 anni da quando la via Francigena è stata proclamata Itinerario Culturale Europeo. Alcune regioni italiane stanno lavorando per preparare la candidatura a patrimonio UNESCO nel 2025 della parte italiana del percorso. Si tratta di una via lunga 380 km. che attraversa 38 comuni, tra cui San Quirico d’Orcia, e che ha tutti gli elementi storici, artistici, territoriali e spirituali per essere il primo itinerario culturale italiano ed europeo a essere iscritto nella lista del patrimonio

mondiale UNESCO.

L’iter di questa candidatura è iniziato nel 2010 ed è stato ripreso nel 2015, ma la prima vera fase operativa si è avuta nel 2017 con il coinvolgimento del MIBAC (Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali), delle Regioni italiane e dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF). Nella primavera del 2018 si è conclusa positivamente la prima fase dell’analisi del tratto italiano, grazie al lavoro congiunto delle sette Regioni coinvolte, del MIBAC e dell’AEVF, con l’inserimento nella tentative list nazionale il 24 gennaio 2019.