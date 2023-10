’Itinera’, viaggio alla scoperta di antiche Pievi Presentazione del terzo volume della collana "Itinera ad loca orationis", curata dall'Istituto per la valorizzazione delle Abbazie storiche della Toscana. 26 luoghi di culto, tutti intitolati a "Pieve", scoperti in un viaggio nella storia del territorio. Un'occasione per riscoprire preziosi luoghi spesso dimenticati.