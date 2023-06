Italia Viva esce dalla maggioranza Si dimette Boldrini, Giunta ’zoppa’

È crisi e non solo di giunta, ma di maggioranza. A fare le valige da Palazzo Renieri di Sotto è l’assessora di Italia Viva Samuela Boldrini, mentre il consigliere Nico Ferrandi rimarrà in Consiglio comunale, ma siederà tra i banchi dell’opposizione. Italia Viva, quindi, esce dalla maggioranza. Entrambi erano stati eletti con il Pd. Nel novembre del 2019, dopo pochi mesi di amministrazione, i due consiglieri Pd Nico Ferrandi e Samuela Boldrini avevano lasciato li Dem per approdare alla neonata Italia Viva. Sul finire dell’estate 2022 Boldrini aveva accettato l’incarico in giunta. Neanche un anno di attività e ora arrivano le dimissioni. Per Iv, infatti, lo sguardo potrebbe essere rivolto al primo candidato sindaco che è sceso in campo, o meglio sceso da Casole, Piero Pii. Una crisi della quale nessuno rimane sorpreso. La nota del primo cittadino Alessandro Donati è stringata e ha il sapore di quello che alla coppia ci aveva creduto e che ha dato anche una seconda possibilità, ma che è stato ‘tradito’ di nuovo e per il suo bene ha deciso di lasciar perdere. Si serrano i ranghi, infatti e si va avanti tutta. Gli schieramenti, ormai, sembrano fatti. La maggioranza regge, però non è permesso né un raffreddore né la febbre, per nessun consigliere, perché il quorum potrebbe non essere raggiunto. "Il sindaco Alessandro Donati comunica di aver ricevuto nella giornata odierna le dimissioni da parte dell’assessora al sociale e alle associazioni Samuela Boldrini – si legge nella nota – Nel prendere atto della decisione esclusivamente unilaterale da parte dell’assessora, il sindaco e la giunta ringraziano Boldrini per il lavoro svolto in questi mesi. Le deleghe al sociale e alle associazioni saranno assunte ad interim dal sindaco Donati". Più articolata la nota di Iv: "In questi quattro anni non sono mancati momenti di difficoltà nel confronto su alcuni punti cardine del programma elettorale (gestione parco fluviale, nuova biblioteca per fare qualche esempio) e sollecitazioni su alcuni progetti particolarmente sentiti da Italia Viva quali l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di un’area camper attrattiva per i turisti e dall’alto valore strategico viste le industrie del settore presenti in Valdelsa – affermano i renziani – Dai bilanci e relative variazioni che si sono susseguite nel tempo non abbiamo registrato una corrispondenza tra impegni presi e azione amministrativa, nonostante non siano mancate nel tempo richieste esplicite in tal senso da parte di Italia Viva e dei suoi rappresentanti in Consiglio e Giunta".