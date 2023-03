Italia Viva e Azione Volano gli stracci "State mistificando". "No, siete pavidi"

E meno male che sono al lavoro per confluire in un partito unico. Italia Viva e Azione, dopo la divisione alle amministrative, proseguono il duello a distanza e non se le mandano certo a dire. Ieri prima Italia Viva ha rivendicato l’appoggio a Castagnini (foto) e l’appoggio alla lista Destinazione Terzo Polo, dipinto come "un nuovo contenitore di energie moderate e riformiste nel campo del centrosinistra, fuori dai vecchi schemi e dalle logiche anacronistiche" hanno affermato i coordinatori comunali Massimo Cava e Paola Piomboni. Apriti cielo.

In tempo zero i coordinamenti comunale e provinciale di Azione sono andati all’attacco: "Il termine Terzo Polo usato alle recenti elezioni politiche non ha nulla a che fare con il proposto simbolo della lista a sostegno del candidato Massimo Castagnini". Vengono poi definite "scelte assolutamente inaccettabili" quelle di Italia Viva: "Aderire a una continuità politica con la giunta uscente significa, nei fatti, tradire quanto Azione e la stessa Italia Viva hanno comunicato più volte in merito alla giunta De Mossi, arrivando a chiedere le dimissioni di assessori per l’ignavia e la manifesta inefficienza complessiva nella gestione del Comune di Siena. Definire ‘riformisti’ coloro che, solo pochi mesi or sono, in piena campagna elettorale, reclamavano elezioni primarie con Fratelli d’Italia e i partiti di centrodestra, supera ogni limite di decenza e correttezza politica e invitiamo gli elettori senesi a non cadere in tale menzogna".

Finita qui? Nemmeno per sogno, perché a stretto giro è arrivata la replica dei coordinatori provinciali di Italia Viva Paolo Cucini e Pamela Fatighenti, che hanno bollato come "pavide le dichiarazioni di alcuni rappresentanti politici, che dimostrano che il nostro partito ha preso con coraggio la direzione giusta". Bocciata in toto la scelta di Azione: "Esponenti politici che ormai rappresentano solo sé stessi e la loro gloria personale. Dopo tanti mesi di incontri Bozzi ha rotto ogni accordo e si è gettato in una candidatura autoreferenziale solo per rappresentare se stesso e i suoi accoliti. Noi andremo sempre avanti nella strada del riformismo, delle politiche liberal democratiche e popolari con l’obiettivo di governare la città e non di mettere un consigliere nei banchi dell’opposizione".

O.P.