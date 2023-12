Italia Viva, Burresi lancia la sfida: "Un cantiere di idee e di persone"

"Iniziare un nuovo corso per Italia Viva a Poggibonsi, costruendo un cantiere di idee e persone". Lo afferma Riccardo Burresi, 47 anni, eletto presidente locale del partito con un 85 per cento dei consensi. L’approssimarsi delle amministrative ci spinge a chiedere a Burresi (già consigliere comunale a Poggibonsi per due mandati e poi presidente del Consiglio provinciale senese), qualcosa in più riguardo ai propositi espressi. Chi sono intanto destinatari dell’invito? E come si posizionerà Italia Viva tra gli schieramenti? "Proponiamo – risponde – un cantiere aperto a tutta la città, nessuno escluso. I migliori talenti per costruire una visione del futuro di Poggibonsi per i prossimi dieci anni. Sulla base del progetto, poi, si fanno le alleanze con le forze politiche che condividono l’idea di Poggibonsi che abbiamo costruito". Non è che siamo in presenza di una candidatura alla guida di una futura coalizione per la corsa a primo cittadino? Burresi ribadisce: "Prima il progetto. Per le candidature c’è ancora tempo. Italia Viva a Poggibonsi ha raccolto il 12 per cento all’ultima tornata. Di sicuro saremo indispensabili per l’elezione del nuovo sindaco". A ogni buon conto, Burresi indica le priorità – e sono già delle dichiarazioni programmatiche per una campagna elettorale più vicina di quanto forse non sembri – a cominciare dal lavoro: "Un diritto fondamentale che si può esercitare se a Poggibonsi saremo capaci di attrarre investimenti di imprese innovative, per creare nuovi posti; investire in infrastrutture di trasporto merci e tecnologiche per rendere le imprese competitive". Al secondo punto per Burresi la scuola, "strategica per il futuro attraverso strutture moderne e funzionali". Quindi la sanità e il sociale, "che devono essere pubblici, di qualità, accessibili ed equi attraverso l’incremento della rete di servizi sanitari sul territorio; il potenziamento dell’ospedale di Campostaggia per attrarre eccellenze e garantire in tempi consoni prestazioni sanitarie di qualità". I giovani e la famiglia, "favorendo l’inserimento dei giovani nel lavoro, con politiche di formazione e investendo nella cultura e nello sport, per offrire ai giovani occasioni di crescita personale e sociale". Infine la sicurezza, con l’idea di ampliare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio "per contrastare reati e microcriminalità". Quindi, "la promozione della cultura della legalità, la collaborazione tra cittadini e istituzioni per una rete di protezione diffusa".

Paolo Bartalini