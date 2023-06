ITAlert", Sperimentazione a Siena di un Sistema di Allarme Pubblico su Dispositivi Mobili"

Una piattaforma di messaggistica sui dispositivi mobili per gestire le emergenze sul territorio. E’ “ITAlert”, il sistema di allarme pubblico sviluppato dal Sistema Nazionale della Protezione Civile, che si svilupperà anche con test nel Comune di Siena.

Nei prossimi giorni verrà avviata la sperimentazione a livello nazionale della piattaforma, che ha lo scopo di inviare messaggi sui dispositivi presenti nell’area interessata da una grave emergenza o da un evento catastrofico imminente o in corso, sfruttando la piattaforma di comunicazione ’cell-broadcast’ dei dispositivi mobili. Il sistema non è attualmente attivo per i casi reali, verrà progressivamente attivato al termine della fase di sperimentazione e a seguito dell’emanazione delle relative disposizioni operative a scala nazionale solo per alcuni rischi specifici.