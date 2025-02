"Istruzioni anti truffe a nonni e anziani"

Ultime settimane ci sono pervenute diverse segnalazioni di finti carabinieri o finti avvocati che chiamano telefonicamente persone anziane o fragili, richiedendo il pagamento di somme di denaro per risolvere immediatamente un problema causato dal figlio o da un parente stretto", mette in guardia il Comune di Castelnuovo Berardenga. Che già aveva lanciato l’allarme, solo qualche giorno fa, perché sedicenti tecnici dell’Acquedotto del Fiora erano riusciti ad entrare in diverse abitazioni del paese. Adesso si torna alla tradizione, vale a dire ai raggiri con i falsi rappresentanti delle forze dell’ordine oppure i finti avvocati. Quelli che telefonano paventando un incidente a cui il genitore dovrebbe subito rimediare.

"Si raccomanda in particolare ai figli e alle persone più giovani di istruire genitori, nonni e comunque le persone più anziane affinché non si facciano condizionare e non versino in alcun modo somme di denaro, o firmino alcun documento", aggiunge il Comune di Castelnuovo Berardenga. Che negli ultimi giorni sembra essere stato preso di mira dai malviventi i quali si muovono ad ondate.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo controlli ma è complesso beccare sul fatto le bande organizzate che agiscono ormai da mesi qui e in altre parti della provincia, a fasi alterne.